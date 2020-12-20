Мнение: Европа останавливает авиасообщение с Британией

20.12.2020, 18:32, Разное

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Из-за нового штамма коронавируса, европейские страны останавливают авиасообщение с Британией, где правительство заявило, что "новый штамм вируса вышел из под контроля".

В начале неделе о более заразном варианте вируса сообщили британские власти. Премьер Джонсон заявлял, что новый штамм может распространяться на 70% быстрее. Доказательств его повышенной смертоносности пока нет

Новый, более заразный штамм коронавирусной инфекции, которую ранее обнаружили в Великобритании, зафиксировали еще в трех странах. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Би-би-си.

Штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем известные ранее, нашли у пациентов в Нидерландах, Дании и Австралии. В ВОЗ отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус не стал смертоноснее. При этом пока что нет никаких научных доказательств, что новый штамм как-то иначе реагирует на имеющиеся вакцины.

Изначально о новой мутации COVID-19 сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок в начале этой недели. Она была выявлена в Лондоне, графствах Эссекс, Кент и Хертфордшир, новым штаммом заразились более 1 тыс. человек.

19 декабря главный санитарный врач и советник британского правительства по медицине Крис Уитти подтвердил, что в стране распространяется новый, более заразный вариант коронавируса.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что заразность этого штамма примерно на 70% выше ранее известных вариантов коронавируса. В ВОЗ сообщили, что исследуют мутацию и будут держать в курсе власти других стран.

После этого Нидерланды заявили, что до 1 января 2021 года прекращают принимать авиарейсы из Великобритании, чтобы не допустить распространение более заразного штамма SARS-CoV-2. Правительство страны отметило, что выявили новую мутацию еще в начале декабря. Приостановить авиасообщение с Великобританией также решили Франция, Италия, Бельгия.

https://www.rbc.ru/society/20/12/2020/5fdf49689a794728707a7110 – цинк

Толку конечно от приостановки, если новый штамм уже гуляет по Европе и если по новому штамму результаты будут неутешительными, то значит скоро последует еще одна цепочка ограничений, локдаунов и прочих прекрасных вещей не только в Британии.

Можно ожидать, что в январе, все это может и до РФ докатиться.

На текущий момент:

1. 3/4 британских предприятий нуждаются в том или иной помощи от правительства из-за ситуации с коронавирусом.

2. Также запрет на полеты в Британию ввела Австрия. От правительства Ирландии требуют приостановки сообщения с Британией из-за нового штамма коронавируса. Меркель планирует согласовать меры по закрытию полетов в Британию с Макроном сегодня-завтра.

3. Один из функционеров ВОЗ призвал западные правительства прекратить рассматривать полную блокировку как основной рецепт борьбы с коронавирусом, так как это усиливает глобальную бедность.

4. В Лондоне и в некоторых районах Англии, которые теперь относятся к четвертой – наиболее жесткого карантинного уровня – будут закрыты увеселительные заведения, парикмахерские и магазины, за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости. Также людям запрещено встречаться с теми, с кем они не живут вместе.

5. Борис Джонсон официально объявил, что отметить Рождество в Лондоне так как это было обычно, не получится. Запланированные меры по смягчению коронавирусных ограничений отменены. Поэтому лондонцев ждет не смягчение, а закручивание коронавирусных гаек на новогодние праздники.

Полупостой Лондон в 1-й день действия ограничений 4-го уровня.

Толпа на вокзале Сент-Панкрас, стремящаяся поскорее покинуть Лондон. В основном это туристы.

Оксфорд-стрит.