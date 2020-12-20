Арзамасова вышла замуж за Авербуха

20.12.2020, 18:28, Разное

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На записи, опубликованной 20 декабря в социальной сети “Инстаграм”, влюбленные сначала говорят “да”, а затем обмениваются кольцами. “Маршрут построен”, – коротко озаглавила ролик Лиза Арзамасова.

Коллеги и поклонники поздравили пару с важным событием. “Будьте счастливы! Любви вселенской вашей семье!”, “Очень за вас рады! Совет да любовь!”, “Два талантливых человека должны быть вместе”, – написали комментаторы.

Были среди пользователей и недовольные. “Лиза слишком хороша и молода для него, в дочки годится”, – выразила мнение одна из пользовательниц. “Неужели Авербух такой жадный? Где белое свадебное платье?”, – возмутилась другая.

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Отметим, что будущие супруги познакомились в 2010 году. Арзамасова была участницей телешоу “Лед и пламень”, продюсером которого выступил Авербух. На тот момент Лизе было всего 15 лет.

О романе звезд стало известно летом этого года. В Сети распространились фотографии, на которых актриса и фигурист сидят в кафе. На снимках влюбленные нежно смотрят друг другу в глаза и держатся за руки.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух длительное время отказывались комментировать свои отношения. Лишь осенью они появились в эфире программы “Вечерний Ургант”, где рассказали о своих чувствах.