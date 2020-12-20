Американские ученые назвали быстрый способ избавиться от ненужных мыслей

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20.12.2020, 18:26, Разное
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Американские исследователи изучили методы улучшения настроения и переключения внимания на позитив. Специалисты назвали способ быстро избавиться от ненужных мыслей.
Сотрудники научной группы, в которую вошли специалисты Техасского университета в Остине и Университета штата Колорадо (Боулдер) исследовали методики переключения акцента на новое. Экспериментальным путем они определили самый оптимальный вариант избавления от ненужных мыслей.

В ходе работы приняли участие порядка 60 волонтеров, исследователи получили возможность изучить активность деятельности их головного мозга. С помощью аппарата МРТ эксперты установили реакцию испытуемых на показ изображений различных сцен, предметов и лиц. Каждый доброволец должен был думать об увиденном в течение четырех секунд. После этого им предлагалось переключить свое внимание, очистить мысли либо подавить их.

Наибольший эффект в эксперименте дал способ подавления, несмотря на то, что он требовал больше времени, его результативность была самой высокой. Методы же «замены» и «очистки» позволяли быстрее переключаться на что-то другое, но на менее долгое время. Самая выигрышная стратегия, таким образом, заключается именно в подавлении, оно упрощает восприятие новой информации мозгом. Избавление от «информационного сора» и неприятных мыслей поможет найти время и энергию для инноваций и движения вперед.



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