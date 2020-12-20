 

Сергей Лазарев впервые представил публике двухлетнюю дочь Анну

20.12.2020, 18:26, Разное
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Сергей Лазарев часто выходит в свет со своим старшим сыном Никитой, а о младшей дочери Анне он упоминал лишь один раз в программе «Секрет на миллион». Однако на днях певец впервые представил девочку публике.
В своем Instagram-аккаунте Сергей Лазарев опубликовал фотографию, на которой он вместе с детьми наряжает елку. Помимо Никиты, в кадре впервые появилась его сестра Анна, которая смотрит в объектив и буквально светится от счастья, как и остальные члены семьи. Певец рассказал, что в Новый год его график всегда загружен, поскольку он снимается в ТВ-передачах, принимает участие в фотосессиях и дает корпоративы. Однако во всей этой суете для артиста важно уделять много времени родным, ведь это прежде всего семейный праздник, который ассоциируется с подарками, детским смехом и традициями.

Поклонники Сергея Лазарева, которые давно мечтали увидеть Анну, пришли в восторг от снимка и одарили девочку теплыми комплиментами. «Какая она кукляха. Дай Бог вам главное здоровья в Новом году»; «Я дождааааааалась! А можно побольше фоток с детками?»; «Она и улыбается как папа», − написали фолловеры.
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