Стало известно о числе задержанных на акциях протеста в Минске

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20.12.2020, 18:00, Новости дня
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Около 100 человек задержаны в Минске за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«Сегодня, 20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны – около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства», – приводит РИА «Новости» сообщение минской милиции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет не трудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам.

Напомним, белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После этого в республике вспыхнули массовые акции протестов. 6 декабря в Минске были задержаны более 300 участников несанкционированных акций.



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