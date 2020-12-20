 

В Петербурге осталось свободно менее 1% коек для пациентов с COVID-19

20.12.2020, 18:00, Новости дня
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Число свободных коек для пациентов с коронавирусном в Санкт-Петербурге составляет менее 1% от количества общих мест, следует из данных Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Согласно представленному графику, распространенному пресс-службой городской администрации, на конец текущей недели в Петербурге заняты 10 тыс. 504 койки для пациентов этой категории, свободны 27. Это составляет 0, 25% от общего количества, передает ТАСС.

Ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ является управляемой и идет в рамках эпидемиологических закономерностей.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 тыс. 948 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7 тыс. 263, Санкт-Петербурге – 3 тыс. 759, Московской области – 1 тыс. 539.



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