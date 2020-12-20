 

В Риге перед Новым годом запретили продажу «Советского шампанского»

20.12.2020, 17:37, Разное
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Мэр Риги Мартиньш Стакис подписал указ о запрете продажи знаменитого игристого напитка во всех розничных магазинах города. Свое решение глава латвийской столицы объяснил борьбой с некачественным алкоголем и чрезмерной пропагандой коммунизма.

«Я жил в СССР и прекрасно помню, как там делали эту бормотуху. Ее готовили без соблюдения всяких санитарных норм. В грязный чан засыпали полусгнивший, кислый виноград, где он бродил непродолжительное время. После чего в какие есть бутылки разливали получившееся пойло. Нормальному человеку пить это было совершенно невозможно, но русским почему-то очень нравилось. Коммунисты травили этой гадостью всю Прибалтику и больше всего этой дряни завозили в Латвию. В Советском Союзе вообще не было приличного алкоголя, поэтому приходилось быть трезвенником, либо через знакомых доставать хорошие импортные напитки. А те, кто все же пил советскую отраву, быстро становились алкоголиками и заканчивали жизнь в канаве. Все советское — это пережиток страшных, старых времен. Сегодня мы живем в прекрасной, свободной, европейской Латвии и можем позволить себе покупать более качественные напитки. Например, «Рижский бальзам», — заявил мэр Риги.

Стакис добавил, что продолжит борьбу с другими «советскими» продуктами ненадлежащего качества. В ближайшее время рижский градоначальник проведет экспертизу сыра «Советский» и конфет «Красный октябрь», чтобы принять решение об их запрете.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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