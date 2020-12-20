 

Максим Галкин назвал фаворитов Аллы Пугачевой в «Ледниковом периоде»

20.12.2020, 17:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Максим Галкин поделился, Алла Пугачева очень любит смотреть шоу «Ледниковый период». Шоумен назвал фаворитов Примадонны в проекте.
В очередном выпуске передачи «Сегодня вечером» юморист вместе с участниками ледового шоу обсуждал подготовку фигуристов к финалу проекта. Максим Галкин признался, он лишь иногда смотрит шоу, а его супруга не пропустила еще ни одного выпуска, всегда наблюдая за номерами артистов. Особенно Примадонне нравятся выступления звезды «Кухни» Ольги Кузьминой. Алла Борисовна считает, актриса катается на коньках подобно настоящему профессионалу. В паре с Кузьминой выступает фигурист Александр Энберт, и за прекрасный номер в полуфинале артисты получили наивысшие оценки жюри, а также комплименты от Татьяны Тарасовой.

Ранее участница «Ледникового периода» Ирина Пегова поделилась, благодаря проекту она смогла осуществить давнюю мечту. Артистка исполнила номер под песню Аллы Пугачевой и Примадонна высоко оценила выступление.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Рита Дакота в классическом пиджаке впечатлила подписчиков соблазнительным декольте

16.09 / Политолог: Из-за позиции Евросоюза положение Лукашенко остается достаточно проблемным

26.11 / Оксана Самойлова объяснила путаницу в фамилиях дочерей и сына Джигана

10.09 / Скандалы: Спикер не находит себе места?

01.09 / Алена Водонаева: У нас в России дети живут в нищете. А они мне на “Первом канале” – про Америку и Украину. Пропагандисты работают на ура

23.07 / Мнение: США против Кадырова

18.08 / Мнение: Публичный расстрел в Сомали

29.10 / Ученые: Коронавирус может провоцировать продолжительные проблемы с кожей

12.11 / Журналисты напомнили о ряде скандалов с участием Артема Дзюбы

14.08 / Мужчина убил и расчленил свою супругу на юге Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска