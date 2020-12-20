Максим Галкин назвал фаворитов Аллы Пугачевой в «Ледниковом периоде»

20.12.2020, 17:32, Разное

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Максим Галкин поделился, Алла Пугачева очень любит смотреть шоу «Ледниковый период». Шоумен назвал фаворитов Примадонны в проекте.

В очередном выпуске передачи «Сегодня вечером» юморист вместе с участниками ледового шоу обсуждал подготовку фигуристов к финалу проекта. Максим Галкин признался, он лишь иногда смотрит шоу, а его супруга не пропустила еще ни одного выпуска, всегда наблюдая за номерами артистов. Особенно Примадонне нравятся выступления звезды «Кухни» Ольги Кузьминой. Алла Борисовна считает, актриса катается на коньках подобно настоящему профессионалу. В паре с Кузьминой выступает фигурист Александр Энберт, и за прекрасный номер в полуфинале артисты получили наивысшие оценки жюри, а также комплименты от Татьяны Тарасовой.

Ранее участница «Ледникового периода» Ирина Пегова поделилась, благодаря проекту она смогла осуществить давнюю мечту. Артистка исполнила номер под песню Аллы Пугачевой и Примадонна высоко оценила выступление.