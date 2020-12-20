 

Из Великобритании могут запретить любые поездки в ЕС из-за мутировавшего коронавируса – СМИ

20.12.2020, 17:22, Новости дня
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Правительство Германии хочет инициировать запрет на поездки из Великобритании в страны Европы из-за мутировавшего коронавируса, который обнаружили в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на свои источники.

В первую очередь планируется запретить авиаперелеты из Великобритании. По данным издания, канцлер Германии Ангела Меркель хотела сегодня днем позвонить президенту Франции Эммануэлю Макрону для согласования действий ЕС по этому вопросу.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили, сообщал министр здравоохранения Великобритании страны Мэтт Хэнкок в Палате общин во вторник, 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о быстрой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

В связи с обнаружением нового штамма коронавируса в Великобритании с 20 декабря Нидерланды решили запретить авиаперевозки из этой страны.

Лондон на этой неделе ввел максимальный, третий уровень ограничений из-за распространения COVID-19. Такой уровень предполагает работу всех ресторанов, кафе и баров только в режиме доставки или навынос. Встречи в помещениях запрещаются, на открытом воздухе могут собираться вместе не более шести человек.

По данным британского правительства на 19 декабря, в стране с начала пандемии выявили более 2 млн заболевших COVID-19. Суточный прирост зараженных к 19 декабря составил 27 тыс. случаев, а за неделю с 13-го по 19 декабря – 173,3 тыс., на 38,1% больше, чем за предыдущую неделю.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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