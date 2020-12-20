Нарышкин дал напутствие молодому пополнению СВР

20.12.2020, 17:06, Новости дня

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Результаты, полученные легендарными сотрудниками отечественной внешней разведки прошлого, отдававших все свои силы для решения сверхзадач, являются достойным примером для молодого пополнения Службы внешней разведки, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

Он выступил в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево на торжественной церемонии, посвященной 100-летию Службы внешней разведки. Нарышкин произнес речь на фоне монумента в честь отечественных разведчиков всех времен. На памятнике отлиты в бронзе страницы истории внешней разведки, барельефы с портретами легендарных разведчиков разных лет, передает РИА «Новости».

«Очень символично, что здесь присутствуют представители трех поколений – это наши дорогие ветераны, сегодняшний высший руководящий состав Службы и, наконец, недавнее молодое пополнение. Приобретенные с годами жизненная мудрость, богатый опыт и профессиональное мастерство старших товарищей в сочетании с пытливым умом и энтузиазмом молодежи является залогом нашего уверенного движения вперед», – сказал Нарышкин, кадры выступления которого показал телеканал «Россия 24».

Обращаясь к тем, кто делает первые шаги в разведки, Нарышкин подчеркнул, что их оперативная биография начинается на пороге второго столетия истории СВР. «Каким она станет, во многом зависит от каждого из вас, от профессионального умения и трудолюбия, от достигнутых результатов и созданного задела на будущее. Ведь именно вам предстоит со временем взять на себя основную нагрузку и в Центре, и в разведработе за рубежом», – сказал Нарышкин.

Директор СВР призвал еще раз вглядеться в портреты российский выдающихся разведчиков, запечатленных на памятнике. «Эти люди вошли в историю, потому что постоянно ставили перед собой сверхзадачи и не жалели сил для их достижения. Они – достойный пример для всех нас и наших потомков», – подчеркнул он.

Двадцатого декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. В течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.

Ранее Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех времен, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России, отмечающей в воскресенье свой 100-летний юбилей. Президент заявил, что сотрудники российских спецслужб должны продолжать решительно бороться с терроризмом, а также уделять самое серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией.