 

На МКС состоялся молебен об устранении утечки воздуха из модуля «Звезда»

20.12.2020, 16:37, Разное
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На Международной космической станции (МКС) воскресная литургия длилась на час дольше обычного. По окончании проповеди и причастия космонавты приняли участие в молебне о восстановлении герметичности модуля «Звезда».

Служебный модуль «Звезда» является важнейшей и старейшей частью российского сегмента станции. В нём находится жилой отсек и стыковочные узлы для кораблей «Союз» и «Прогресс». Основные системы жизнеобеспечения станции и главный пост управления МКС тоже находятся в «Звезде». Модуль вывели на орбиту двадцать лет назад – 12 июля 2000 года. С утечками воздуха из него космонавты борются уже более полугода. Всякий раз после устранения трещины появляется новая. Запас воздуха на станции тает, если так пойдёт и дальше, космонавтов придётся эвакуировать со станции.

Неделю назад Центр управления полётами (ЦУП) в подмосковном Королёве решился на чрезвычайную меру. Специалистам Московской православной духовной академии заказали разработку специальной молитвы и чина молебна о герметизации станции. Духовник «Роскосмоса» отец Сергий (Бычков) специально прибыл с Байконура в Королёв вместе с певчими храма свмч. Георгия Победоносца, чтобы служить в главном зале ЦУПа, находясь на непрерывной связи с космонавтами Рыжиковым и Кудь-Сверчковым. Оценка телеметрии станции, сделанная через 90 минут после окончания молебна, показала, что снижение давления внутри модуля сильно замедлилось.

Центр управления полётами призвал всех православных верующих заказывать молебны и сорокоусты о герметизации станции в своих храмах. Также он обратился с просьбой о молитвенной поддержке к Пресвитерианской церкви США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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