 

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых YouTube-блогеров. Третий год его возглавляет девятилетний Райан Каджи из Техаса

20.12.2020, 16:28, Новости дня
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Девятилетний Райан Каджи родом из американского штата Техас стал самым высокооплачиваемым YouTube-блогером в этом году c доходом в $29,5 млн. Юная звезда третий год подряд занимает первое место в рейтинге Forbes.

Каджи прославился благодаря видео, в которых он распаковывает игрушки и делает на них обзоры. У него есть своя линейка брендовых товаров – игрушки, рюкзаки, зубная паста и другое на платформе Amazon и в магазинах Target и Walmart. В прошлом году их продажи составили $200 млн, пишет журнал.

Ребенок снялся в собственном телешоу под названием Ryan’s Mystery Playdate на детском и подростковом американском телеканале Nickelodeon. YouTube-канал Каджи под названием Ryan’s World существует с марта 2015 года. Самое популярное видео с мальчиком, где он бегает за пластиковыми яйцами во дворе дома и достает из них игрушки, набрало более 2 млрд просмотров.

По данным Forbes, большую часть денег мальчик заработал за счет лицензионных сделок на более чем 5 тыс. продуктов бренда Ryan’s World.

Еще одна юная звезда YouTube – шестилетняя Настя Радзинская из России заняла седьмое место в рейтинге Forbes. Журнал оценил ее годовой заработок в $18,5 млн. Как и Райан, Настя тоже занимается созданием контента для детей. Ее канал на YouTube называется Like Nastya.

В своих роликах девочка играет в конструктор Lego, проводит время с отцом и делает познавательные видео. Ролики красочные, выразительные и не содержат сложного языка, что делает их идеальными для детской аудитории по всему миру. В прошлом году она стала известна в TikTok и набрав 3 млн подписчиков, а в следующем году запустит программу лицензирования, отмечает издание.

Главный источник доходов почти всех YouTube-блогеров из рейтинга – деньги от рекламы, пишет журнал. Если их видео подходят для семейного просмотра, сняты на английском языке и длятся дольше восьми минут, то количество рекламы в них, как правило, увеличивается. После начала пандемии COVID-19 ставки на рекламу существенно снизились, но для YouTube-блогеров они быстро начали восстанавливаться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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