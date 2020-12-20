В “Дії” зарегистрировали более 261 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн помощи

20.12.2020, 16:28, Новости дня

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Более 261 тыс. украинцев оформили заявки через портал и приложение “Дія” для получения 8 тыс. грн помощи физическим лицам – предпринимателям. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Шмыгаль также напомнил, что на этой неделе правительство поддержало решение продлить срок приема заявлений до 31 декабря 2020 года, чтобы этой программой смогло воспользоваться максимальное количество украинцев.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/233158038251407

14 декабря портал “Дія” начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. За первые 10 часов работы услугой воспользовалось более 5 тыс. человек.

Минцифры днем 14 декабря сообщило, что портал “Дія” посетило рекордное количество пользователей, поэтому возникли сбои в работе. Подать заявление можно до 31 декабря.

Выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По подсчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляла менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.

Кабинет Министров Украины 9 декабря решил продлить национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с помощью январских ограничений планируют снизить количество новых заражений вдвое.