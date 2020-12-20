 

В Беларуси на “Марше народного трибунала” задержали более 30 человек

20.12.2020, 16:28, Новости дня
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Сегодня, 20 декабря в Минске и других городах Беларуси проходит еженедельная акция протеста “Марш народного трибунала”, сообщила “Радыё Свабода”.

Лишенный регистрации правозащитный центр “Вясна” сообщил о задержании 35 человек. Большинство из списка задерживали в Минске. Также известно о нескольких  задержаниях в Борисове, Солигорске, Гродно. По данным правозащитников, задержан сопредседатель стачкома “Беларуськалия” Анатолий Бокун в Солигорске.

Волонтеры Telegram-канала “Списки Задержанных” опубликовали 41 фамилию по состоянию на 16.00 (15.00 по Киеву).

“Радыё Свабода” сообщило о задержании в Гродно журналистки БелаПАН Марии Харевич и журналиста газеты “Наша Слово” Алены Кавальчук. Перед задержанием Харевич заявила, что “люди в штатском” ворвались в комнату, где работали журналисты. После проверки документов журналистов отпустили.

Представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в комментарии “Интерфакс-Запад” подтвердила задержания “нескольких человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях”.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.

16 декабря послы стран ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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