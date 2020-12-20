В интернете оценили пугающий памятник Аленке под Воронежем

20.12.2020, 16:12, Новости дня

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В Нововоронеже скульптура Аленки стала объектом для насмешек местных жителей. Арт-объект открыли в пятницу в селе Новая Аленовка, скульптуру сразу же принялись сравнивать с героями фильмов ужасов.

Фигура настолько не понравилась жителям Нововоронежа, что они потребовали местную администрацию снести ее, пишет издание «Подъем».

Пользователи сервиса «Яндекс.Новости» тем временем активно обсуждают неудавшийся арт-объект, согласившись с жителями Нововоронежа, что его нужно снести.

«Скульптура «Ковид пришел в Аленку», – написал Павел Х.

«Красавцы. Подсветку нужно сделать в ночное и вечернее время, прям снизу и на этот устрашающий фейс», – отреагировал Нико.

«Лучше глаза чтобы красным светились, как у терминатора. Много чего лечить можно будет: и запор, и алкоголизм, и испуг», – ответила Evgeniya E.

«У администрации какой-то извращенный вкус», – написал Владимир.

«Зомби-апокалипсис. Возможно, чернокнижники будут у нее собираться и проводить жертвоприношения», – прокомментировал пользователь с ником Ррр.

В администрации Нововоронежа признали, что фигура получилась неудачной. По словам главы города Николая Нетяги, скульптуру демонтируют и доработают.

Напомним, ранее в Красноярске появился необычный памятник Владимиру Ленину в стиле компьютерной игры Minecraft. Коммунисты назвали памятник кощунством и пообещали снести. Памятник революционеру сделан из гофрокартона в стиле воксель-арт.