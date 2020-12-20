 

Онищенко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России

20.12.2020, 16:12, Новости дня
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Ситуация с коронавирусом в РФ является управляемой и идет в рамках эпидемиологических закономерностей, сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Нам надо говорить о том, что процесс идет в рамках эпидемиологических закономерностей, которые нам понятны и известны. То, что рост идет, он должен идти. Все-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса», – цитирует РИА «Новости» Онищенко.

Он отметил, что на данном этапе необходимо переходить к управляемости процесса путем сохранения всех требований по сдерживанию коронавируса, которые были ранее, а также с помощью массовой вакцинации.

«Самое главное, на чем бы я хотел остановиться, это то, что нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом», – подчеркнул депутат.

Онищенко подчеркнул, что от начала прививки до выработки иммунитета нужен месяц, это удлиняет процесс, но другого выхода нет.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.



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