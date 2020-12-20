Ученые высказали гипотезу, поясняющую повторное выявление COVID-19 у пациентов

20.12.2020, 15:44, Разное

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Американские исследователи изучили проблему повторного выявления COVID-19 у ранее переболевших пациентов. Эксперты высказали гипотезу, объясняющую причины такого явления.

После появления коронавируса в ноябре 2019 года заболевание переросло в пандемию, охватившую весь мир. Кроме мутаций COVID-19, к проблемам человечества добавились случаи повторного заражения инфекцией. Исследовательская группа представителей Массачусетского и Гарвардского университетов выдвинули предположение о причинах повторного выявления SARS-CoV-2 у ранее выздоровевших пациентов.

Вторичное инфицирование зависит от способности коронавируса частично встраиваться в хромосомы человека. Его генетический материал в виде фрагмента кода остается в организме, приводя к новым случаям заболевания. Несмотря на то, что подобное происходит всегда и с другими вирусами, частицы генов преимущественно попадают на участки, отдельные от ДНК.

Единственный из известных ранее науке вирус с встраиванием в хромосомы, это – ВИЧ. Теперь к нему добавился SARS-CoV-2, предполагают эксперты. Новые данные помогут найти такой способ лечения коронавируса, который обеспечит организм иммунитетом от уже перенесенного заболевания. При этом данная гипотеза, опубликованная в научных изданиях за рубежом, получила как приверженцев, так и критиков. Некоторые исследователи называют сделанные гарвардскими и массачусетскими коллегами выводы недостаточно обоснованными.