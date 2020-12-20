«Это не «Новичок», это Обама порчу навёл»: участники «Битвы экстрасенсов» расследовали покушение на Навального

20.12.2020, 15:37, Разное

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В очередном выпуске популярного шоу «Битва экстрасенсов» ясновидящие побывали в номере томской гостиницы, где был отравлен оппозиционер Алексей Навальный. От участников требовалось рассказать, что прошло в этом помещении. Самые сильные экстрасенсы сошлись во мнении, что политик едва не погиб из-за сильной порчи.

Каждый выпуск «Битвы экстрасенсов» содержит несколько испытаний на проверку паранормальных способностей. Например, участники должны описать стоящий за ширмой предмет или найти человека в багажнике автомобиля. Однако наиболее привлекательны для аудитории задания, где ясновидящие расследуют реальные преступления.

«Мы регулярно следим за самыми резонансными делами и подключаем к ним наших участников, — рассказала продюсер «Битвы экстрасенсов» Мария Шайкевич. — Отравление Навального показалось нам очень важным и интересным случаем. Наши экстрасенсы не знали, куда их привезли. Только осмотрев номер, они должны были рассказать, что здесь произошло. Большинство участников выдвинули ошибочные версии, но некоторые показали феноменальные результаты.

Цыганская ведьма Аза Эрденко точно описала, что из номера унёс в себе проклятие «человек, следящий за чужими деньгами и мечтающий о короне». По мнению ясновидящей, причиной отравления стала порча.

«Эта не наше колдовство, заокеанское. Вуду или как его там называют. Сотворил порчу чёрный человек, когда-то сидевший в белом доме. Возможно, Барак Обама. Он после двух президентских сроков плотно занялся магией своих чернокожих предков», — отметила Аза Эрденко.

С коллегой согласился и другой участник, православный волхв Яромир, увидевший в номере «бунтаря и мятежника, чуть не погибшего от чар иноземных». По мнению этого экстрасенса, чёрная магия действеннее любого химического оружия и давно используется зарубежными спецслужбами. Яромир также пообещал связаться с Навальным, чтобы предложить свою защиту от магического воздействия. Если сила сибирской земли уберегла оппозиционера от верной смерти, то на чужбине он совершенно беззащитен, а новое проклятие может быть наложено в любой момент.

Сведениями, полученными от экстрасенсов, уже заинтересовалась генеральная прокуратора. Представители правоохранительных органов заверили, что обязательно воспользуются этими данными, тем более что версии экстрасенсов во многом совпадают с выводами реального следствия.