 

Зеленский о поддержке Санду: Мне очень симпатична Молдова с таким лидером

20.12.2020, 15:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает избранного президента Молдовы Майю Санду и симпатизирует Молдове с таким лидером. Об этом он рассказал в интервью The New York Times 16 декабря. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что еще до выборов симпатизировал Майе Санду как лидеру, но Украина не могла открыто поддерживать кого-то из кандидатов.

“Я поддерживаю Майю, она это знает. Я говорил ей это и до выборов: какой бы ни был результат, мы вас поддерживаем, мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает”, – сказал он.

До того, как Санду стала президентом, она в должности премьер-министра прилетала в Украину.

“Я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, мне ее позиция по Украине в целом по войне на Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента (Игоря) Додона. […] Больше контактов с другими лидерами власти или прежней власти в Молдове у меня не было по понятным причинам, которые я вам только что объяснил”, – пояснил Зеленский.

Санду обещала совершить в Украину свой первый президентский зарубежный визит. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже предложил ей поучаствовать в деятельности Крымской платформы.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. Инаугурация Санду запланирована на 24 декабря.

Санду 25 ноября сообщала о намерении сразу после инаугурации провести встречи с Зеленским и президентом Румынии Клаусом Йоханиссом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / “Какую цены мы заплатим Путину?” В соцсетях обсуждают договоренность о прекращении огня на Донбассе

09.08 / Число жертв взрыва в порту Бейрута достигло 220

24.06 / “Это лишь прикрытие”. Макгрегор усомнился в болезни Абдулманапа Нурмагомедова

19.11 / В РФ создали технологию цифрового двойника

07.12 / Женщины на лошадях устроили драку с охранниками Заксобрания в Санкт-Петербурге

28.08 / «Кутерьма в Андорре»: самый запутанный банковский скандал в современной истории

26.07 / У Ивлеевой и Элджея обнаружили коронавирус

30.09 / Попов: Киев должен сохранить оказавшиеся перед угрозой закрытия из-за медреформы больницы

02.07 / Лукашенко пожаловался на «непосильную ношу»

25.06 / Финляндия решила открывать границу с Россией в последнюю очередь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска