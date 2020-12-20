Путин призвал спецслужбы РФ продолжать решительно бороться с терроризмом

20.12.2020, 15:18, Новости дня

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Сотрудники российских спецслужб должны продолжать решительно бороться с терроризмом, а также уделять самое серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно», – сказал Путин в воскресенье в поздравлении сотрудникам органов безопасности с профессиональным праздником, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «также необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки». «Знаю, о чем здесь говорю, и высоко оцениваю проведенные сложные профессиональные операции. Самое серьезно внимание нужно уделить информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией», – добавил глава государства.

Также президент сообщил о двух зарегистрированных преступлениях террористической направленности за 11,5 месяцев этого года.

«Еще относительно недавно, я уже не говорю про середину 90-х или про начало 2000-х годов, но еще в 2010 в РФ было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности. В 2015 их было уже 36. А за 11,5 месяцев текущего года – два», – сказал он.

Путин заявил, что роль органов безопасности в защите национальных интересов РФ всегда была и будет значима для страны. «Да, мы помним и, конечно, никогда не забудем трагических страниц XX века, никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях против собственного народа. Но, безусловно, и то, что эффективная работа органов безопасности, подчиненная закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значима для России», – подчеркнул президент.

По его словам, это «одна из важнейших гарантий суверенного, демократического, самостоятельного развития нашего многонационального общества, его устойчивости перед любыми вызовами».

«Среди таких вызовов – международный терроризм. К нему у нас, у нашего народа свои, особые счеты. Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым страна наша столкнулась в самый сложный период своей истории», – добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что в стране создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом.

Кроме того, Путин отметил необходимость более эффективной защиты государственной границы с учетом рисков тлеющих конфликтов в соседних странах.

«Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», – заключил президент.

Ранее Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех времен, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России, отмечающей в воскресенье свой 100-летний юбилей.