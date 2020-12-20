Навальный посетил дом и место работы Путина в Дрездене

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20.12.2020, 15:18, Новости дня
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Блогер Алексей Навальный в пятницу посетил в Дрездене дом, в котором с 1985 по 1990 годы жил и работал президент РФ Владимир Путин, будучи офицером КГБ. Навальный приехал в сопровождении немецкой охраны, сообщили пользователи соцсетей.

«Алекс Навальный в сопровождении вооруженной немецкой охраны посетил дом и место работы Путина в Дрездене. Как трогательно», – написал в Twitter блогер Илиас Меркури.

Как пишет Politota.d3.ru, в квартире, где жил российский лидер, уже 30 лет проживает немец Йорг Хофман. По его словам, когда он снимал жилье, семья Путина как раз собиралась из него уезжать. Навального Хофман увидел с балкона квартиры, отметив нескольких вооруженных охранников.

«Мужчины вышли из машин и ходили примерно час вокруг дома. С ними была съемочная группа. Потом они пошли к Angelikastraße, где работал Путин. Через некоторое время они появились опять. Они разговаривали и остановились у моего балкона. Потом Навальный заговорил со мной по-английски. Он спросил меня, могу ли я дать интервью. Но я не согласился. Я не хочу камер у себя дома», – рассказал Хофман.

В декабре таблоид Bild также сообщил, что отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене якобы обнаружило в документах служебное удостоверение на имя Путина.

Ранее Путин ответил на обвинения в «отравлении» Навального, заявив, что РФ готова к расследованию якобы покушения на блогера. Между тем, в кабмине ФРГ отказались комментировать заявления президента России.

Москуа предлагала, чтобы ее специалисты выезжали по этому вопросу в Германию и другие страны, занимающиеся ситуацией с Навальным, предлагали приезжать и в Москву, просили «привезти биологический материал и хотя бы дать нам официальное заключение». Также в ходе общения Путин назвал опубликованные расследования об «отравлении» Навального «легализацией работы американских спецслужб».



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