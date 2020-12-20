 

Путин призвал противостоять попыткам переписать историю

20.12.2020, 15:18, Новости дня
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Преступления в отношении советского народа никогда не будут забыты, однако важной задачей является противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе и исказить роль в ней отечественных спецслужб, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Наша общая задача – противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальной безопасности, национальных интересов нашей страны», – сообщил Путин, выступая перед сотрудниками СВР, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в одном боевом строю с сотрудниками СВР стоят представители всех российских органов безопасности. «Мы по праву гордимся славными страницами истории ваших ведомств», – подчеркнул президент.

«В год 75-летия великой Победы склоняем головы перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку; в частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной; создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов», – заключил Путин.

В воскресенье Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех времен, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России, отмечающей в воскресенье свой 100-летний юбилей. Президент заявил, что сотрудники российских спецслужб должны продолжать решительно бороться с терроризмом, а также уделять самое серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией.



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