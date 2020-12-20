 

Мурашко анонсировал начало массовой вакцинации россиян старше 60 лет

20.12.2020, 14:52, Разное
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На успех прививки рассчитывают и в России. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в воскресенье выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России среди граждан старше 60 лет начнётся уже на следующей неделе. Глава Минздрава добавил, что в настоящее время препарат проходит клинические испытания на россиянах данной возрастной категории. Исследования уже подходят к концу.

Мурашко обратил внимание, что Минздрав рекомендует включить в программу вакцинации людей, страдающих от сахарного диабета. При этом министр советует прививать таких пациентов во всех регионах страны.

Оценивая ситуация с коронавирусом в России сегодня, Михаил Мурашко признал, что уровень заболеваемости инфекцией COVID-19 в стране остаётся высоким. Однако глава Минздрава подчеркнул, что в последние недели существенного роста числа заражений не наблюдается.

Напомним, что за минувшие сутки в России были выявлены 28 948 новых случаев заражения коронавирусом. При этом из больниц было выписано 20 915 пациентов, но 511 человек не сумели побороть болезнь. Самая сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в Москве, где за субботу заразились 7263 человека. За то же время в столице умерли 77 и выздоровели 4790 больных ковидом граждан.



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