 

Анастасия Волочкова намерена продать квартиры в Астрахани ради создания творческого центра

20.12.2020, 14:50, Разное
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Анастасия Волочкова в студии программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ пояснила о некоторых финансовых трудностях, появившихся у нее в последнее время. Балерина планирует заняться продажей принадлежащего ей недвижимого имущества, расположенного в Астрахани.
Анастасия Волочкова поделилась, в данное время ее расходы достигли внушительного размера, поскольку содержание красивого имущества стоит недешево, и людям необходимо платить заработную плату. У балерины есть сбережения, однако она не может на них рассчитывать на протяжении всей жизни. Артистка призналась, сейчас приход у нее менее, чем расходная часть, и деньги понемногу утекают. Она планирует продать 20 квартир в Астрахани, площадь каждой из которых составляет от 50 до 150 квадратных метров. В то же время один объект недвижимости танцовщица намерена оставить себе. Основанием для продажи квартир стало желание балерины открыть собственный творческий центр.

Анастасия Волочкова стала собственником недвижимости благодаря своему экс-супругу Игорю Вдовину, компания которого являлась застройщиком астраханского дома. Отношения между бывшими возлюбленными в данное время очень напряженные, пишет ГлобалМСК.ру.



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