“Мисс Беларусь” Хижинкова вышла на свободу. Больше месяца ее держали в камере за участие в протестах

20.12.2020, 14:40, Новости дня

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Обладательница титула “Мисс Беларусь 2008” и бывшая пресс-секретарь брестского футбольного клуба “Динамо” Ольга Хижинкова вышла на свободу из следственного изолятора в Жодино после административного ареста, сообщил белорусский портал TUT.BY.

Хижинкову задержали 8 ноября в Минске на очередной воскресной акции протеста. Ее трижды судили по статье об участии в несанкционированном мероприятии, добавляя новые сроки административного ареста. Она провела в заключении 42 дня, отмечает портал.

Журналистка TUT.BY Александра Квиткевич провела с Хижинковой 10 суток в одной камере. По ее словам, она содержалась в ужасных условиях. Перед окончанием срока ареста Хижинкову перевели в Жодино.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.

16 декабря послы стран ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси.