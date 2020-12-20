 

Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер

20.12.2020, 14:40, Новости дня
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Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes возглавила одна из сестер Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер.

Дженнер в этом году заработала $590 млн. Основную часть этих средств модель получила от продажи 51% акций ее косметической фирмы Coty в январе.

На втором месте музыкант и экс-кандидат в президенты США Канье Уэст с годовым доходом $170 млн. Главным успехом артиста в 2020 году стала сделка с компанией Adidas. Благодаря ей был расширен выпуск его серии одежды Yeezy и кроссовок модели Yeezy Boost.

Замыкает тройку теннисист Роджер Федерер с доходом $106,3 млн. Он впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире благодаря ряду прибыльных рекламных контрактов.

В десятку также попали:

португальский футболист Криштиану Роналду – $105 млн;
аргентинский футболист Лионель Месси – $104 млн;
американский режиссер и актер Тайлер Перри – $97 млн;
бразильский футболист Неймар – $95,5 млн;
американский теле- и радиоведущий Говард Стерн – $90 млн;
американский баскетболист Леброн Джеймс – $88,2 млн;
американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон – $87,5 млн.

Общая сумма дохода перечисленных журналом 100 звезд за год составила $6,1 млрд без вычета налогов. Это на $200 млн меньше показателя 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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