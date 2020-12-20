 

Зеленский надеется, что Байден понимает украинскую ментальность

20.12.2020, 14:40, Новости дня
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Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден понимает менталитет населения Украины и реформы, что поможет ему получать правдивую информацию о стране. Такую точку зрения привел в интервью The New York Times 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента Украины.

“Он (Байден) много работал с Украиной, он – практик и понимает менталитет, понимает важные моменты, связанные с реформами. Зная реформы в Украине, он будет понимать и сможет отличить реальную информацию от фейков. Это очень важно, чтобы не разорвались отношения между Украиной и США. Важно понимать, что реально происходит. И поэтому мне кажется, что вот это понимание новым президентом США реальности в России, в Украине, в Европе даст большую возможность решения всех конфликтных задач”, – сказал он.

В связи с пониманием украинских проблем Зеленский вспомнил с сожалением о том, как спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Это случилось на следующий день после публикации жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор нынешнего президента США Дональда Трампа с Зеленским, в котором упоминался Волкер.

“Он делал очень важные соединительные шаги и мог общаться как с Украины, так и прекрасно общался с Российской Федерацией и знал всю информацию не понаслышке. Я считаю, что потеряна позиция, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно  выбрать такого человека, который будет осуществлять необходимые шаги. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе”, – заявил президент Украины.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах еще 7 ноября, сразу после того, как о его победе сообщили телеканалы CNN, ABC News и Fox News.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Руди Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски. 

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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