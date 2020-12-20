В Британии заявили о массовом оттоке лондонцев из города на фоне нового локдауна

20.12.2020, 14:24, Новости дня

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Жители Лондона начали массово покидать город после объявления правительством о введении в столице новых ограничений на фоне распространения коронавируса и выявления нового мутировавшего типа COVID-19, сообщили британские СМИ.

В субботу вечером толпы лондонцев заполнили крупные вокзалы Сент-Панкрас, Кингс- Кросс, Юстон и Паддингтон, пытаясь уехать из столицы до вступления ограничений в силу, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Также возникли серьезные пробки на основных автомобильных дорогах, ведущих из Лондона в другие регионы королевства, в частности Уэльс. Между тем лидер Партии Brexit Найджел Фараж сравнил происходящее с тем, что происходило в столице во время начала Второй мировой войны, обвинив премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в «первой с 1939 года эвакуации из Лондона». Отмечается, что главой правительства недовольны и его однопартийцы, считающие введенные ограничения чрезмерными. Некоторые из них выступают за немедленную отставку министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, говорится в сообщении.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий, четвертый, уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Также власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса.

В сентябре Джонсон сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. В конце октября премьер объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников». С 3 декабря локдаун в Англии решили заменить новой трехуровневой системой ограничений.