 

Московский транспорт решили украсить к новогодним праздникам

20.12.2020, 14:24, Новости дня
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Столичный транспорт украсят к новогодним праздникам. Картины из Третьяковки украсят остановки, станции и почти тысячу автобусов, сообщил департамент транспорта Москвы.

«Уже с завтрашнего дня по Кольцевой линии начнет ходить наш новогодний метропоезд, который вы наверняка помните. А в ближайшее время начнут наряжаться в гирлянды и засияют миллионами огней сотня трамваев и электробусов», – сообщается в Telegram-канале департамента.

В ведомстве отметили, что для москвичей и гостей столицы подготовили серию мероприятий и приятных подарков: особенные карты «Тройка», множество фотозон, приятные сувениры, квесты и конкурсы, мастер-классы, онлайн-концерты, аудиопоздравления артистов и специальный новогодний мерч.

«Дед Мороз откроет на Северном речном вокзале свою резиденцию, а само здание вокзала украсит волшебная праздничная подсветка», – добавляется в сообщении.

Отмечается, что в новом году картины из Третьяковки украсят остановки, станции и почти тысячу автобусов.

«Для вас запланировали большую программу на весь год и начинаем ее сейчас – превращая Московский транспорт в музей на колесах», – уточняется в сообщении.

Ранее департамент транспорта сообщил, что в новогоднюю ночь проезд в московском метро и на МЦК будет бесплатным.



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