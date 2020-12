Мощный ураган уничтожил один из островов Фиджи

20.12.2020, 13:46, Новости дня

Тропический циклон Яса, обрушившийся на острова Фиджи, вызвал мощный ураган, который оставил местных жителей без крова и пресной воды, сообщило сегодня 20 декабря агентство Reuters со ссылкой на данные местного Красного Креста.

Стихия унесла жизнь четырех человек. По информации генерального директора Красного Креста Фиджи Илисапеци Рокотунидау, провинция Буа на северном острове Вануа Леву разрушена на 70%. Небольшой остров Киа ураган разрушил полностью.

Самый большой остров Вити-Леву, где проживают около трех четверти населения Фиджи, избежал худшего сценария. Вануа-Леву и другие небольшие острова испытывают острую нужду в пресной воде и убежищах для местных жителей. Проблемы со связью и плохая погода затрудняют работы по оценке ущерба.

Reuters сообщает, что были опасения по поводу распространения болезней на островах. Австралия направила самолеты своих военно-воздушных сил для наблюдения за районами, пострадавшими от урагана и предложила Фиджи дополнительную помощь.

19 декабря управление дорог Фиджи предупреждало в Twitter водителей об аккуратной и медленной езде.

“На дороге может быть мусор или сломанные линии электропередач, которые могут повредить транспортное средство”, – сообщили в организации.

If you are heading out today to get some supplies for home, please ensure to drive carefully and slowly.

There may be debris or broken power lines on the road that could damage your vehicle.#Fiji #FijianRoadSafety #TeamFiji #FijiNews #LTAFiji pic.twitter.com/upDq6p0FGO

— Land Transport Authority (@OfficialLTAFJ) December 19, 2020

По данным метеорологической службы Фиджи, скорость урагана достигала 155 км/час с кратковременными порывами до 220 км/час. Синоптики предупреждали о вероятности оползней и штормах с высотой волн до 14 метров в высоту и более.