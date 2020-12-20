Женская сборная Украины впервые стала чемпионами Европы по спортивной гимнастике

20.12.2020, 13:46, Новости дня

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На чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в турецком Мерсине, женская сборная Украины выиграла золото в командном многоборье. Результаты соревнования опубликованы на сайте Европейского гимнастического союза.

Украинская сборная опередила сборную Румынии всего на 0,167 балла. На третьем месте – сборная Венгрии.

За сборную Украины выступали Анастасия Моттаки, Елизавета Губарева, Ангелина Радивилова, Анастасия Бачинская и Диана Варинская.

Издание LB.ua отмечает, что это первый раз в истории Украины, когда украинская женская сборная получила золото в командном многоборье.

Национальный олимпийский комитет Украины в Twitter поздравил спортсменок с победой.

Браво, золотий виступ у турецькому Мерсіні!

Українські гімнастки Діана Варінська, Анастасія Бачинська, Ангеліна Радівілова, Єлизавета Губарева, Анастасія Мотак – чемпіонки Європи у командній першості. #Mersin2020 * European Gymnastics pic.twitter.com/6Q8aoZ4dnn

— НОК України (@OlympicUA) December 19, 2020