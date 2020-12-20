 

Женская сборная Украины впервые стала чемпионами Европы по спортивной гимнастике

20.12.2020, 13:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в турецком Мерсине, женская сборная Украины выиграла золото в командном многоборье. Результаты соревнования опубликованы на сайте Европейского гимнастического союза.

Украинская сборная опередила сборную Румынии всего на 0,167 балла. На третьем месте – сборная Венгрии.

За сборную Украины выступали Анастасия Моттаки, Елизавета Губарева, Ангелина Радивилова, Анастасия Бачинская и Диана Варинская.

Издание LB.ua отмечает, что это первый раз в истории Украины, когда украинская женская сборная получила золото в командном многоборье.

Национальный олимпийский комитет Украины в Twitter поздравил спортсменок с победой.

Браво, золотий виступ у турецькому Мерсіні!
Українські гімнастки Діана Варінська, Анастасія Бачинська, Ангеліна Радівілова, Єлизавета Губарева, Анастасія Мотак – чемпіонки Європи у командній першості. #Mersin2020 * European Gymnastics pic.twitter.com/6Q8aoZ4dnn

— НОК України (@OlympicUA) December 19, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Рыковцева об охраннике Путина: Понимаю, что работа охранника не предполагает церемоний. Но он с ним – уж совсем как с котенком. Причем – с подброшенным

28.07 / Трамп анонсировал наступление «золотого века» для США

29.09 / Белоруссия досрочно начала клинические испытания вакцины «Спутник V»

18.11 / Макрон обвинил англо-саксонскую прессу в искажении своих слов об исламистском сепаратизме

21.09 / Руководство НАПК заявило о давлении со стороны Госбюро расследований

15.10 / Военный эксперт назвал новую японскую подлодку «копьем, направленным в сторону России»

13.07 / Умер востоковед Евгений Челышев

13.07 / Завершился допрос обвиняемого в госизмене Сафронова

16.12 / «Рождество не отменяется!» – Всемирный конгресс Санта-Клаусов впервые стал виртуальным

16.11 / Камчатская школа-интернат для детей с ОВЗ получила новое оборудование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска