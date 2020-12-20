Вице-премьер Польши – моя страна — это небольшой мыс, над которым нависает «большой медведь»

20.12.2020, 13:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Членство в ЕС и сотрудничество с Европой работают на суверенитет Польши, чего не скажешь о географии, считает вице-премьер, министр труда и развития Польши Ярослав Говин. В интервью порталу Gazeta он сравнивает страну с небольшим мысом Евразии, над которым нависает гигантская Россия. По его словам, с учётом такой географии Москва всегда будет стремиться включать Польшу и Украину в сферу своего влияния, поскольку считает этот рубеж наиболее уязвимым для себя в случае конфликта.



Reuters

Несмотря на все введённые на территории Польши ограничения, борьба с коронавирусом ещё далека от победы, ведь количество не только ежедневных заражений, но и смертей постоянно растёт, говорит порталу Gazeta вице-премьер, министр труда и развития Польши Ярослав Говин.

В беседе он объясняет, что если бы президентские выборы, состоявшиеся в Польше в этом году, отложили на два года, количество жертв было бы куда меньше. По его мнению, все силы государства должны быть брошены на спасение человеческой жизни и экономики страны, потому что от её состояния также зависит уровень здравоохранения и качество жизни поляков. «Все мы, политики, потратили слишком много времени на споры и призывы», — с сожалением констатировал он.

В качестве главного условия обеспечения суверенитета он назвал собственность. «Чтобы быть суверенной страной, мы должны иметь польские фабрики, компании, магазины, банки, технологии …», — перечислил он. В беседе он объяснил, что благодаря только что присланным денежным средствам из ЕС, Польша сможет модернизировать экономику, повысить уровень качества жизни, спасти тысячи компаний, а другие направить на путь развития и зарубежной экспансии. «Это реальная мера укрепления суверенитета», — подчёркивает вице-министр.

Однако при всём оптимизме он обращает внимание на то, что в плане суверенитета существует второй, не менее маловажный аспект — геополитический. «Моё представление о международной политике в течение первого года изучения философии сформировал Фукидид, а затем поколения мыслителей и политиков, таких как Ганс Моргентау и Генри Киссинджер. Они обращали внимание на то, что ключевое умение в международной политике — это чтение карты», — рассказывает политик. «Вот я смотрю на карту Евразии: небольшой мыс, над которым нависает огромный медведь — Россия», — именно такое место в геополитике он отводит Польше.

В беседе он объясняет, что между Польшей и Россией налицо географический фатализм конкуренции. Он объясняет это тем, что на Россию нельзя напасть ни с юга — там Кавказ, ни с востока — там Сибирь, ни с севера — там океан. «Это возможно осуществить только с западного направления — через равнины Польши и Украины. Любой российский царь, генсек или президент будет стремиться включить эти две страны в сферу своего влияния», — доходчиво поясняет он.

Именно поэтому главный польский государственный интерес заключается в членстве в ЕС, хотя и не на любых условиях, уверяет он. «Альтернатива проста: если кто-то видит будущее Польши вне ЕС, хочет он этого или нет, но проецирует передачу Польши под влияние Кремля», — резюмирует в беседе с порталом Gazeta вице-премьер, министр труда и развития Польши Ярослав Говин.