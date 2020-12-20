Аэропорт Домодедово усилил безопасность после угроз о «минировании»

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20.12.2020, 13:30, Новости дня
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В аэропорту Домодедово введены дополнительные меры для обеспечения безопасности после анонимных сообщений с угрозами о «минировании».

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», – передает сообщение аэропорта РИА «Новости».

В воскресенье в Домодедово поступило сообщение о том, что в здании аэропорта заложено взрывное устройство. На место прибыли сотрудники экстренных служб и кинологи. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, пишет ТАСС.

В ноябре женщина из Калужской области сообщила о «минировании» в Домодедово самолета, вылетавшего рейсом Москва – Краснодар.

Напомним, в августе в Домодедово сообщили о «минировании» всех воздушных судов.



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