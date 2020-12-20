Житель Франции побил рекорд по пребыванию в емкости со льдом
20.12.2020, 13:30,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Во Франции местный житель Ромен Вандендорп побил мировой рекорд по длительности пребывания в емкости, наполненной льдом. Шоу организовали на севере страны в коммуне Ватрело, сообщили местные СМИ.
Вандердорп простоял в емкости, в которую засыпали 1,5 тонны льда, 2 часа 35 минут 33 секунды. Температура внутри емкости составляла -18 градусов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Voix du Nord.
Для установления нового рекорда француз тренировался два года, отмечается в сообщении. По его словам, он пошел на это в память о своем отце и французской девочке Огустине, скончавшимся от рака. Средства, собранные в поддержку мужчины, будут перечислены в фонд борьбы с онкологическими заболеваниями Association Wonder Augustine. Также сообщается, что имя Вандендорпа будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Daredevil Frenchman, Romain Vandendorpe, sets new world record for being immersed in ice cubes for longest time pic.twitter.com/apWgJaEu6A
— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 20, 2020
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет