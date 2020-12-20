Проезд в московском метро в новогоднюю ночь решили сделать бесплатным

20.12.2020, 13:30, Новости дня

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В новогоднюю ночь проезд в московском метро и на МЦК будет бесплатным, сообщили в столичном департаменте транспорта.

«По традиции для москвичей мы украсим весь московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Бесплатными станут и парковки – c 1 по 9 января», – говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Напомни, власти Москвы решили не водить новые ограничения по COVID-19 на праздники.