Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр

20.12.2020, 13:04, Разное

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Несмотря на отстранение России от Олимпийских игр и чемпионатов мира, российские спортсмены смогут участвовать в этих турнирах, но без гимна и бело-сине-красного флага. Также страна не имеет права подавать заявку на проведение соревнований такого уровня. По мнению Тины Канделаки, это катастрофа.

В эфире радио “Комсомольская правда” журналистка, общаясь с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, отметила, что к развитию допинговой системы имеют отношение многие страны, однако наказание понесла почему-то только Россия.

Спортсменка тоже опечалена решением WADA. Она переживает за соотечественников, которые мечтали представить свою страну на соревнованиях, ведь они лишились этой цели. Теперь, как сказала Татьяна, российским атлетам, которые получат золотую медаль, придется петь гимн самому и плакать.

“Вся наша страна, естественно, будет болеть за своих ребят”, – сказала Навка.

Также собеседница Тины Канделаки подчеркнула, что фигурное катание никак не связано с допингом, потому что такие препараты, по ее мнению, не помогают вестибулярному аппарату. Она никогда не слышала, чтобы в этом виде спорта применялись подобные вещества.