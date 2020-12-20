Представлен рейтинг рекордно быстро заряжающихся смартфонов: В списке нет iPhone

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20.12.2020, 13:02, Разное
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Эксперты рынка мобильных технологий представили ТОП смартфонов, заряжающихся в рекордно быстрые сроки. Лидерство в рейтинге досталось китайскому флагману, при этом в нем не оказалось ни одной модели iPhone от американской Apple.
Перечень опубликован изданием ixbt.com, лидерскую позицию в списке лучших занял Mi 10 Ultra от Xiaomi, в Китае данный аппарат получил дополнительное название Extreme Extreme Commemorative Edition. Для восполнения заряда аккумулятора до 100-процентной отметки с нуля для него требуется всего 21 минута. Причем этот телефон называют также единственным аппаратом с доступной ценой и возможностью заряжаться менее, чем за полчаса.

Серебро в ТОПе досталось X50 Pro от Realme, тратящий 33 минуты на восполнение энергии питательного элемента. На десять минут дольше требуется Find X2 Pro еще одной корпорации из КНР, Oppo. В рейтинг смартфонов, заряжающихся менее, чем за час, попали также устройства Xiaomi Mi 10 Pro, Mate 40 Pro от Huawei, еще один представитель Realme X3 Superzoom, а также недорогой OnePlus Nord.

Дольше часа восполняют заряд батареи OnePlus 8 Pro и базовая модель данной линейки, X3 NFC бренда Poco, а также сразу три модели, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 и Galaxy S20 Exynos южнокорейской Samsung. Замыкает список Pro-версия Huawei P40 с результатом в 74 минуты. При этом, как видно из опубликованных данных, в рейтинг смартфонов с наиболее быстрой зарядкой аккумулятора не попал ни один девайс американского IT-гиганта Apple.



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