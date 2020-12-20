«Они ходили по деревне, просили еду»

20.12.2020, 12:56, Разное

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Как жили и как массово умерли пожилые люди в частном пансионате в башкирском Ишбулдино.

ОТ РЕДАКЦИИ

Этот материал был опубликован на сайте ProUfu.ru, который входит в объединение незавивимых медиа «Синдикат-100». «Новая газета» — участник «Синдиката». Сегодня мы публикуем расследование Марины Каримовой из ProUfu.ru, чтобы расширить его аудиторию.

В Абзелиловском районе Башкирии в селе Ишбулдино в ночь на 15 декабря произошла страшная трагедия. В частном пансионате «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых» заживо сгорели 11 пенсионеров-инвалидов. Четыре бабушки и семь дедушек не смогли выбраться из дома, потому что почти все были лежачими.

Деревянный дом постройки 1960-х вспыхнул моментально. Всего в доме на тот момент находилось 15 человек. Спастись удалось лишь трем мужчинам, которых буквально вытолкала из окна сиделка, устроившаяся на работу за сутки до трагедии.

Из горящего окна выглядывали люди

Очевидцы сообщают, что пожар произошел ночью. Местные жители проснулись ночью и начали тушить огонь. Сельчанка Айсылу Сирияжданова рассказала, что ее муж вышел ночью в туалет на улицу, увидел дым. Он разбудил Айсылу и сказал о том, что что-то горит. Женщина быстро оделась, вышла, на часах было 2.20 ночи.

Пансионат находился рядом, через дом. Деревянное одноэтажное здание с жилой мансардой уже вовсю полыхало, из окна выглядывали люди.

— Я дергала ворота, но не могла открыть. Поэтому пошла будить соседей. Из окна смотрели двое мужчин. Из другого окна сотрудница кричала: «Помогите!» Я сказала, чтобы прыгали из окна, — рассказала она изданию LIFE SHOT.

Пожар в пансионате. Фото: МЧС РФ

Сама сиделка, по сообщению СМИ, родственница директрисы учреждения, рассказала, как все происходило, информагентству «Башинформ». По ее словам, она невероятным образом выкинула в окно троих пожилых мужчин:

«Я открыла дверь на веранду — а там уже все в огне. Наглоталась дыма. Побежала всех будить: и на первом этаже, и на втором. Главного выхода не было — там все горело. Я открыла окно — пламя разгорелось еще больше…

Не знаю, каким-то невероятным образом выкинула из окна троих пожилых мужчин.

Самого пожилого, 78-летнего старика, не знаю, как, но я его вытащила. Помню, что бегала босиком по снегу, порезалась, в ожогах все ноги…»

Супруг Айсылу вспоминает, что подключил насос, чтобы начать тушить пожар. К этому моменту собрались местные жители. С трудом они спасли соседний дом, на который уже перекидывался огонь.

Что за дом?

Деревянный дом, в котором размещался «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых», находился в деревне Ишбулдино по улице Кизильская, 31. Это было здание размером 9х8 метров с утепленной мансардой, 60-х годов постройки и площадью по выписке из реестра всего 38,5 кв. м.

По данным портала Rusprofile, учредителями автономной некоммерческой организации «Дом престарелых (Дом милосердия)» являются три человека: Рустам Фаттахов, Залия Мухамедьярова и Расима Махиянова. Кроме этого, Махиянова — учредитель и директор еще одной компании: ООО «Ахай». На том же Rusprofile есть информация, что основным видом деятельности этой компании является оказание помощи на дому лицам с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым, а также обеспечение проживания постояльцев.

Один из соучредителей Рустам Фаттахов одновременно является юрисконсультом ГБУ «Восточный межрайонный центр «Семья» — подразделения Министерства труда РБ. Мы позвонили на рабочий телефон Фаттахова, и он оказался на месте. Он сразу заявил, что знает, почему ему звонят журналисты. На вопрос корреспондента ProUfu, как он связан со сгоревшим пансионатом, ответил, что уже никак, пансионат относится к ООО «Ахай». На другие вопросы, например, почему он значится в учредителях, работая в госструктуре, он ответить отказался и бросил трубку.

Вот так дом выглядел год назад. Фото: газета «Абзелил»

Родственница Фаттахова — Альбина Давлетшина — одна из спасшихся от пожара. Именно она и была той самой сиделкой, которая вытащила из горящего дома невероятными усилиями троих мужчин.

По данным портала Rusprofile, «Дом престарелых» был зарегистрирован весной 2019 года. Директором пансионата является Расима Махиянова. Жительница села Фарзана Кадырова рассказала корреспонденту ProUfu, что этот дом сначала принадлежал дедушке Махияновой. Сама она жила в соседнем селе, это была простая женщина, про таких говорят «пробивная». Долгое время дом пустовал, а потом Расима приехала и жила некоторое время там сама, примерно три года. А после она занялась постройкой, сделала ремонт, после этого, примерно полтора года назад, был открыт дом престарелых.

Однако сельчане оказались против этого дома, они писали жалобы и даже собирали подписи для того, чтобы пансионат в их деревне закрыли. Местный житель Ражап рассказал ProUfu, что подпись поставил, потому что в деревне все знали, что там происходят нарушения:

— Инвалиды там лежачие были почти все, но были и ходячие. Они иногда выходили в деревню и жаловались соседям, что их не кормят.

Внутри был бардак, условий никаких. Воды горячей нет, только холодная. Отношение к старикам отвратительное. Дедушки просили забрать их оттуда, — рассказал Ражап.

По воспоминаниям Фарзаны: прокуратура вроде приходила в этот дом, но учреждение продолжило работать.

Кто виноват?

В настоящее время Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». 43-летняя руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)» Расима Махиянова задержана.

Помимо этого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которое соединено с основным делом в одно производство.

Но есть мнение, что Махиянова лишь пешка в этой структуре. Кто может стоять за ней — пока непонятно.

Расима Махиянова. Фото из соцсетейКто не виноват?

Начальник отдела развития негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг Минтруда РБ Сергей Елисеев ответил, что со стороны администрации района не были представлены сведения об этом объекте.

— Деятельность домов-интернатов по оказанию услуг по уходу не подлежит лицензированию. Данный интернат сведения в реестр поставщиков социальных услуг, который ведет министерство, не подавал. Дополнительно, в ноябре текущего года, министерство в целях выявления подобного рода учреждений запрашивало информацию у всех администраций районов и городов.

Глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков не стал отвечать на вопрос корреспондента ProUfu о связи с пансионатом, отослав к пресс-секретарю, который не взял трубку. Интересно, что в интернете сохранилась статья местной районки, в которой рассказывается история создания пансионата, а также сообщается, что брат Нафикова — Салават Нафиков, будучи руководителем санатория «Якты-Куль» (сейчас — глава Госкомтуризма РБ), помогал пансионату с поставкой матрасов, постельного белья. То есть о деятельности этого учреждения власти района, наверняка, знали.

Вице-премьер Ленара Иванова, курирующая социальные вопросы, заявила, что ничего не знала об этом заведении.

— Все наперебой вопрошают, как вы это допустили, почему не проконтролировали? Но мы даже не знали о нем.

Так же, как и в ситуации с пансионатом «Моя семья», данная предпринимательница не сочла нужным войти в реестр поставщиков социальных услуг, предпочитая быть невидимой для всех проверяющих структур, – рассказывает министр.

«Старики должны жить»

Частные пансионаты в РФ появились с 2000-х. В народе этот бизнес называют «бизнес на костях», мол, государство просто сваливает свои обязанности, отдавая полулегальным частникам уход за престарелыми. Недавно прогремела ужасающая история с частным пансионатом под Уфой «Моя семья», где в нечеловеческих условиях содержались пожилые люди.

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