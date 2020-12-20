Зеленский: Коломойский не является президентом

20.12.2020, 12:52, Новости дня

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не является президентом Украины и не может высказываться от имени страны. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times, которое было записано 16 декабря. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента Украины.

“Я считаю, что государство четко позиционирует свою политику. Игорь Коломойский не является президентом. И выступать от Украины, от имени президента Украины, от правительства Украины он не может. Это заявления одного из бизнесменов, одного из олигархов”, – заявил Зеленский.

Стратегическими партнерами Украины он назвал Евросоюз, НАТО и США.

“Это наши важные партнеры, которые поддерживают нас и в санкционной политике против российской агрессии в Донбассе. Что касается меня лично, то моя позиция понятна и прямая: мы, конечно же, хотим быть независимой, сильной страной. Конечно же, мы хотим видеть себя в пределах Европейского сообщества, внутри ЕС. Конечно же, мы благодарны США, которые нас поддерживают, это наш стратегический партнер. Мы стали партнером с расширенными возможностями НАТО. Это действия, не слова. И большие действия, поэтому они ведут к результату. И заявления кого-либо не могут влиять на мнение общества по геополитическому направлению Украины”, – пояснил президент Украины.

На вопрос, как он может показать, что Коломойский не повлияет на реформу банковской сферы, Зеленский напомнил о принятии “очень сложного закона”, который не позволяет влиять на банковский сектор извне.

“Я считаю, что мы победили на этом направлении, поэтому на банковский сектор никто, включая господина Коломойского, сегодня не может влиять”, – подчеркнул он.

До того, как стать президентом Украины в 2019 году, Зеленский работал в студии “Квартал 95”, чьи программы выходили на телеканале “1+1”. Основным владельцем медиахолдинга “1+1” является Коломойский. О выдвижении на пост президента Зеленский также объявил на “плюсах”: для этого телеканал сдвинул новогоднее поздравление тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

В интервью британской газете The Guardian, расшифровка которого была опубликована на сайте украинского президента 8 марта, Зеленский заявил, что Коломойский не звонит ему и ничего от него не ждет.

Британское издание Financial Times, писало о том, что ситуация вокруг “ПриватБанка” усложняет отношения Коломойского с Зеленским, который стремится заключить соглашение о новой кредитной программе с МВФ. До национализации Коломойский был топ-акционером “ПриватБанка”, а в конце 2019 года утверждал, что возвращение финучреждения под его контроль произойдет в ближайшее время.