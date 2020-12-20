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20.12.2020, 12:37, Разное
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Британский королевский двор подтвердил намерение королевы Елизаветы II вакцинироваться российской вакциной против коронавируса «ЭпиВакКорона». Такое решение было принято медиками поскольку глава государства пребывает в преклонном возрасте, а для лиц старше 60 лет наиболее подходящим учёные признали препарат из России.

«Эффективность нашей вакцины от AstraZeneca оценивается довольно высоко, приблизительно — 70 %. Тем не менее, есть один нюанс — среди участников испытаний было мало людей преклонного возраста и точных данных по этой возрастной группе нет. Мы не можем рисковать здоровьем королевы, если бы мы вакцинировали простолюдина — это другое. Мы уже достигли договоренности с Российским фондом прямых инвестиций о поставках «ЭпиВакКороны» в Лондон. Вакцинация королевы ожидается на следующей неделе», — пояснил начальник медицинской службы Барри Темплтон.

Доктор добавил, что королеву не пришлось долго уговаривать привиться российской вакциной.

«Она сразу согласилась. Конечно, мы все помним неприятные инциденты в российско-британских отношениях, такие как в Солсбери и Эймсбери, но в Москве, думаю, понимают, что это их единственный шанс отложить санкции. Если королеве будет нехорошо, мы выгоним из Лондона весь их бизнес», — заключил врач.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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