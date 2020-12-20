Полиция задержала еще двух подозреваемых в теракте в Вене

20.12.2020, 12:36, Новости дня

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В Вене полицейские задержали еще двух подозреваемых в причастности к терактам, произошедшим в начале ноября в столице Австрии, сообщили местные СМИ.

Один из задержанных – 30-летний выходец из Афаганистана. Его поймали в пятницу антитеррористическим подразделением Cobra, пишет Kronen Zeitung.

Уточняется, что следы ДНК предполагаемого террориста были обнаружены на автомате и патронах ранее ликвидированного участника ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России). Второй арестованный – уроженец Чеченской республики, говорится в сообщении.

Ранее под Миланом арестовали выходца из Чечни, занимавшегося поставкой поддельных документов террористам, совершившим теракт в Вене.

Напомним, в начале ноября несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. В результате нападения пострадали 22 человека. Четыре человека погибли.