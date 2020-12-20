Xiaomi готовит к выходу первый складной смартфон

20.12.2020, 12:08, Разное

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Компания Xiaomi готовится выпустить первый складной смартфон. Далее на рынке ожидается подобный дебютный аппарат от еще одного лидера индустрии.

Выпуск смартфонов с экранами, способными сгибаться, постепенно превращается в тренд. Все больше производителей заявляют о разработке таких устройств, сейчас стало известно о грядущей новинке от китайской компании Xiaomi. При этом устройство получит также очень высокую производительность. Кроме того, у дисплея девайса ожидается реализация поддержки высокочастотного обновления изображений.

Основная многомодульная камера смартфона со складной конструкцией будет соответствовать всем параметрам флагманов. Качественные объективы обеспечат высокое разрешение снимков и роликов. Главный сенсор основного блока равен 108 миллионам пикселей. Первый сгибающийся «умный телефон» от Xiaomi выполнят по аналогии с Galaxy Fold южнокорейской Samsung. Большая гибкая дисплейная панель складывается внутрь корпуса, высокое качество исполнения ожидается и в дополнительном дисплее. При этом основной экран покроют защитным ультратонким стеклом Samsung UTG.

Кодовое название новинки Cetus, работать он будет на одиннадцатом поколении оперативной системы Android. Когда именно гаджет будет представлен официально и появится на полках магазинов, пока не ясно. Также нет информации и об его остальных характеристиках и стоимости. Стоит отметить, что, согласно заявлением ряда экспертов, например, Росса Янга, первый смартфон с гибким дисплеем в следующем году произведет также Google. Кроме того, рынок пополнят складные девайсы от Vivo и Oppo. В дополнение ко всему один из ведущих производителей, компания Samsung, готовит три модификации телефона со складывающимся экраном.