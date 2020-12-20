Новый штамм COVID-19 в Великобритании заразнее на 70% – Джонсон

20.12.2020, 11:58, Новости дня

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Об этом он сообщил на пресс-конференции, запись которой опубликована на его странице в Twitter.

“По этому вопросу (новому штамму вируса) сохраняется значительная неопределенность, он может быть на 70% заразнее, чем первоначальный вариант, с которым мы имели дело раньше”, – сказал Джонсон.

Британский премьер заявил об отсутствии данных о том, что мутировавший вирус вызывает тяжелое течение заболевания или высокую смертность. В связи с ростом зараженных коронавирусом британцы не смогут отпраздновать Рождество так, как они хотели, предупредил Джонсон.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили, сообщал министр здравоохранения Великобритании страны Мэтт Хэнкок в Палате общин во вторник, 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о быстрой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

В связи с обнаружением нового штамма коронавируса в Великобритании с 20 декабря Нидерланды решили запретить авиаперевозки из этой страны.

Лондон на этой неделе ввел максимальный, третий уровень ограничений из-за распространения COVID-19. Такой уровень предполагает работу всех ресторанов, кафе и баров только в режиме доставки или навынос. Встречи в помещениях запрещаются, на открытом воздухе могут собираться вместе не более шести человек.

По данным британского правительства на 19 декабря, в стране с начала пандемии выявили более 2 млн заболевших COVID-19. Суточный прирост зараженных к 19 декабря составил 27 тыс. случаев, а за неделю с 13-го по 19 декабря – 173,3 тыс., на 38,1% больше, чем за предыдущую неделю.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию своих граждан от коронавирусной инфекции COVID-19. Первую дозу препарата получила 90-летняя Маргарет Кинан из города Эннискиллен (Северная Ирландия).