 

Количество больных COVID-19 в Киеве превысило 100 тыс. человек

20.12.2020, 11:58, Новости дня
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За прошедшие сутки, 19 декабря, в Киеве подтвердили еще 756 случаев COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

За сутки в Киеве от коронавируса умерли 14 человек, выздоровели – 226. Среди заболевших 19 декабря: 415 женщин (от 18 до 85 лет), 281 мужчина (от 18 до 88 лет), 26 девочек (от двух до 17 лет) и 34 мальчика (от четырех до 17 лет). Также за сутки заболели 25 медиков.

В больницы попали 62 пациента, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 216, в Днепровском – 170 и в Подольском – 79 случаев.

Всего за время пандемии в Киеве подтвердили 100 450 случаев болезни, 1713 человек умерло, а 32 175 – выздоровели.

В Украине по состоянию на 20 декабря в стране подтверждено 964 448 случаев коронавирусной инфекции, из них 8325 – за последние сутки. Скончалось 16 585 пациентов с COVID-19, выздоровело – 581 162.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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