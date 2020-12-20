 

Зеленский рассказал, когда в Украине победят олигархов и коррупцию

20.12.2020, 11:58, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The New York Times, которое было записано 16 декабря, что олигархи представлены в Верховной Раде Украины и являются владельцами всех телевизионных групп. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента Украины.

“Я вам сказал, что они представлены в Верховной Раде, и, к сожалению, должен констатировать, что владельцами всех телевизионных групп сегодня являются такие крупные предприниматели, как мы их с вами называем, олигархи”, – констатировал президент Украины.

Когда государству удастся предотвратить это, тогда Украина победит олигархов, подчеркнул Зеленский. В этом мире, по мнению президента Украины, у олигархов есть два выхода.

“Олигархи становятся большим бизнесом, и тогда они не оказывают влияния ни на политику, ни на средства массовой информации. Тогда, если они платят налоги и обеспечивают рабочие места, у государства с ними прекрасные рабочие отношения. Если у финансовых групп есть политическое влияние, они постоянно занимаются лоббизмом, у них есть СМИ, в которых они не просто миноритарии, а контролируют информационную политику, они из крупных предпринимателей превращаются в олигархов. И тогда государство должно с ними бороться”, – пояснил он свою позицию.

До того, как занять пост президента Украины в 2019 году, Зеленский работал в студии “Квартал 95”, чьи программы выходили на телеканале “1+1”. Основным владельцем медиахолдинга “1+1” является бизнесмен Игорь Коломойский. О выдвижении на пост президента Зеленский также объявил на “плюсах”: для этого телеканал сдвинул новогоднее поздравление тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

В интервью британской газете The Guardian, расшифровка которого была опубликована на сайте украинского президента 8 марта, Зеленский заявил, что Коломойский не звонит ему и ничего от него не ждет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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