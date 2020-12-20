 

В РФ за сутки выявили 28,9 тыс. случаев коронавируса

20.12.2020, 11:42, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 28 948 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Число новых выявленных случаев выросло на 28 948, из них 18,4% не имели клинических проявлений болезни, говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7263, Санкт-Петербурге – 3759, Московской области – 1539.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 млн 848 тыс. 377 инфицированных. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 млн 275 тыс. 657 человек, из которых 20 915 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 511 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 50 858 человек.

Накануне, 18 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 209. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 739.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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