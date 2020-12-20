Мнение: Проекты и инструменты

20.12.2020, 11:24, Разное

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Я уже писал о том, что нынешние карантинные мероприятия по всему миру и коронавирусная история вообще активно используется глобалистами для того, чтобы ликвидировать в глобальном масштабе средний класс. Технологически это весьма грамотные проект, который разрушает основу сегодняшнего мирового порядка, так как средний класс составляет основу потребления, на нем держится мировая экономика, но что еще более важно — он же является ключевой стратой устойчивости демократии.

Глобалисты, нужно отметить, далеко не едины внутри себя в отношении будущей модели нового мирового порядка. Я упоминал книги идеолога современного глобализма Клауса Шваба. В них есть определенная неуверенность в том, как будут развиваться события после того как. За общими словами есть явная недосказанность в конкретике. И это не случайно: уже сейчас можно достаточно отчетливо выделить два базовых проекта, которые поведут между собой ожесточенную борьбу после того, как глобализм победит в мировом масштабе (если, конечно, победит). Ничего, кстати, необычного в этих проектах нет. Первый — проект условного Обамы — это создание системы противоречий внутри глобальной экономики, проектное разделение ее на два или несколько экономических суперкластеров при господстве единой мировой валюты, позволяющей проводить внешнее управление каждым кластером по отдельности и их совокупностью в целом. Этот проект — проект двух Партнерств (Транстихоокеанского и Трансевроатлантического) начинал реализовываться во время каденций Обамы.

Второй проект — проект экспансии. Проект расширения имеющейся модели вовне. Создание новых территорий и рынков. Это и космические технологии, и создание технологий исследования и использования Мирового океана (не как ресурсной базы, а как осваиваемой территории). Это био-, эко-, генные технологии (создание рынков трансформации человека и окружающей среды).

Всё это весьма стандартный выбор, который делала, к примеру, Советская Россия после окончания Гражданской: либо интенсивное развитие (построение социализма в отдельно взятой стране), либо экспансия (Всемирная пролетарская революция). Сталин и Троцкий, условно говоря. Любая революция заканчивается всегда одним и тем же — победители начинают выяснять отношения друг с другом, продвигая и конкурируя в вопросах строительства, причем так же ожесточенно, как вели ранее борьбу за уничтожение прошлого.

Но всё это будет потом. Сейчас на повестке разрушение нынешнего мирового порядка, и нужно отметить, что средним классом дело не ограничится. Более того — его ликвидация является предпосылкой для проведения следующего этапа демонтажа: ликвидации национальных государств. Точнее, они формально останутся, но функционал и полномочия национальных государств будут серьезным образом пересмотрены и урезаны. Для этого и ликвидация среднего класса — он является опорой и социальной базой современных национальных государств, а потому без среднего класса государства либо выродятся в диктатуры фашистского типа, либо усохнут до сугубо ритуальных структур. И в том, и другом случае реальное управление перетечет в руки корпоративных структур управления (тот же фашизм, как известно — это вооруженная диктатура крупного монополистического капитала, по сути, тех же корпораций)

Тараном для сноса национальных государств глобалисты выбрали связку БЛМ-Антифа. БЛМ — ситуативная структура, по сути, просто деструктивная сила без малейшей идеологической повестки, на ее месте может быть что угодно. А вот Антифа, которая на самом деле представляет из себя сложный конгломерат троцкизма и анархизма — тут с идеями все в полном порядке. Их даже слишком много. Они бесструктурны, эклектичны и хаотичны, у них нет единой сквозной идеологии, но в определенном смысле это даже хорошо — в эту кастрюлю можно забрасывать любые новые ингредиенты, соответствующие текущему моменту. В одном все они сходятся: до основанья, а затем. Что будет «затем» — у каждого свои мысли на этот счет, но вот «до основанья» – тут единство полное.

Естественно, что Антифа и любые иные движения, которые сегодня находятся на острие борьбы с прежним порядком — это временные попутчики глобалистов, инструменты демонтажа. После того, как он будет проведен, эти инструменты будут самым безжалостным образом ликвидированы. Так как ничего иного не умеют, не хотят и не могут. И опять ничего нового: основатель нынешней Саудовской Аравии король Абдулазиз так же хладнокровно пустил под нож свою гвардию — фанатиков-ихванов, когда его Королевство состоялось. Иранские аятоллы сожгли революционное поколение молодежи в войне с Ираком. Сталин истребил всю большевистскую гвардию-героев Гражданской, оставив несколько символических парадных фигур для сидения в президиумах. Везде логика была одинаковой — каждой работе требуется свой инструмент. Революционные кадры — для деструктивной работы по сносу и демонтажу. Но созидать они не способны, а потому — в печь.

(Кстати, тот же путь проходило и Исламское государство. Рациональные и абсолютно бессердечные функционеры саддамовского режима сделали ставку на религиозных фанатиков, обеспечили их глобалистской идеологией строительства мирового Халифата и использовали как таран для разрушения порядка в огромном макрорегионе. При этом сами баасисты оставили за собой орган контроля и управления в виде Высшего командования сопротивления и джихада, который, кстати, остается и сегодня в качестве управляющей структуры. Можно точно сказать, что после гипотетической победы ИГ в регионе его бы быстро и безо всяких сантиментов переформатировали по той же схеме — через истребление героев джихада. Ничего личного, просто такая логика процесса).

Эту логику стоит понимать нынешним героям борьбы за строительство нового глобального порядка — светлого и дивного будущего. Их позвали сегодня в окопы не строить, а разрушать. И после того, как они свою часть соглашения выполнят, их утилизируют. Оказанная услуга, как известно, ничего не стоит.

Сказанное не означает, что нынешний мировой порядок хорош и его нужно защищать до последнего патрона. Наоборот — он бесчеловечен и недостоин жить. Вопрос стоит иначе: если его разрушение будет проходить по проекту глобальных структур — то все те, кто сегодня способствует этому процессу, будут использованы и выброшены. А на месте сегодняшнего порядка будет что-то прямо противоположное тому, о чем мечтали революционеры. Остаться можно только в одном случае — если будет выдвинут иной проект, где иные проектировщики будут выбирать инструменты и порядок их использования. Все очень просто: кто ты, сегодняшний революционер — проектировщик или инструмент?