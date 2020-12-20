Мнение: О вопиющем примере державной мудрости Путина

20.12.2020, 11:18, Разное

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Что это мы всё с критикой да с критикой всенародно любимого президента! Политик с более чем 20-летним стажем просто обязан быть мудрым в каждом своём поступке. И за примерами далеко ходить не надо.

Однажды старослужащий солдат Иван Орешкин отмечал в кабаке с горсткой сослуживцев день своих именин. Пили, пели и именинник, перехватив лишнего, стал бушевать, а одного из своих друзей даже побил.

Когда его стали увещевать и указывать, что он ведет себя недостойно перед портретом Государя, то он и вовсе распоясался: “Что мне портрет, я сам портрет”. И мало того, свою реплику он сопроводил плевком в висевший портрет Государя.

Столь необычайное происшествие стало известным сперва фельдфебелю, затем ротному командиру и пошло по инстанциям всё выше и выше, включительно до самого императора Николая I, который написал на донесении о сём: “Объявить перед фронтом рядовому Ивану Орешкину, что я сам на него плюю. А так как этот несчастный в пьяном виде не ведал, что творит, то дело прекратить”.

Резолюция Государя в отношении Орешкина была выполнена: полк был построен, били барабаны, раздавались команды, а виновник был поставлен перед фронтом и ему во всеуслышание было объявлено решение Государя, после чего ему было приказано встать в строй своей роты. После этого Иван Орешкин, став таким образом исторической личностью, в первое же воскресенье пошёл в церковь, где усердно молился и поставил свечу перед образом святителя Николая, перед которым дал обет никогда не брать в рот ни капли водки. И этого обету крепко держался.

Этот случай и особенно решение Николая Павловича показательны во многих отношениях: во-первых, показывает полное знание русского простого человека; во-вторых, его доброту и милосердие и, в-третьих – воспитательный талант Государя. Положим, если бы Орешкина отправили в арестантские роты, неизвестно, что бы из него получилось: скорее всего в такой среде он опустился бы и стал вовсе нетерпимым человеком. А в данном случае, благодаря мудрости Государя, он стал исправным солдатом и укрепился в вере.

Да, это исторический анекдот времён Николая I, которого советские историки прозвали Палкиным – якобы за любовь к телесным наказаниям нижних чинов. Но хороших результатов он добился вовсе не палкой, а влиянием на душу русского человека, русского солдата.

Вдохновившись этим примером, я хотел найти аналоги в современной истории. Но уголовная статья за неуважение к власти, осуждение людей за репосты и мемы в соцсетях, загадочные смерти оппонентов и покушения – вот приметы нынешнего времени, где государственной мудростью даже не пахнет. Напротив, репрессивная машина лишь усиливается.

Вот честно, я хотел найти примеры высокой государственной мудрости нынешнего первого лица.

Но как можно найти то, чего нет и в помине?