Мнение: Может ли Россия дружить с США?

20.12.2020, 11:10, Разное

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Дежурное напоминание — наша страна входит в список врагов Америки. Первое место в этом славном перечне занимает Китай, а мы, пожалуй, находимся на втором месте, ибо ни одна другая страна не обладает достаточной мощью, чтобы с гарантией уничтожить США в прямом военном конфликте.

Вот свежая реплика госсекретаря США Майкла Помпео в эфире популярного телешоу:

https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-with-mark-levin-of-the-mark-levin-show/

Марк, меня все время спрашивают, кто наш враг, и я отвечаю, что у нас много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, находится в этом списке. Ваша мысль об их ядерном оружии очень верна. Вы также читали сегодняшние новости относительно действий России в киберпространстве. Мы очень давно уже наблюдаем, как Россия использует асимметричные возможности, чтобы попытаться навязать расходы Соединенным Штатам.

Так что да, Владимир Путин остается реальным риском для тех из нас, кто любит свободу, и мы должны быть уверены, что готовы. Сегодня я оцениваю Китай как вызов, который действительно представляет собой угрозу существования США, но я не преуменьшаю и огромный риск наличия у России сотен и сотен ядерных боеголовок, способных достичь Соединенных Штатов.

Напомню, должность госсекретаря США примерно соответствует должности нашего министра иностранных дел в других странах, с той только разницей, что у госсекретаря есть ещё и дополнительные полномочия. Фактически, это третье лицо государства, после президента и вице-президента: в истории были случаи, когда госсекретари становились во главе США.

И вот это третье лицо Соединённых Штатов публично и прямым текстом заявляет: Россия враг, опасный враг.

Наши комнатные диссиденты часто жалуются: ах, какой плохой Путин, разозлил дона Сэма, навлёк на нас гнев самой сильной в мире страны, затруднив мне тем самым покупку долларов для шоппинга и турпоездок. Как видно из реплики мистера Помпео, никого Путин не злил. «Вина» России — не распрыскивание «Новичка» или что там ещё выдумывают сейчас в США в качестве предлога для санкций. В любимых союзниках у США полно полуварварских стран, власти которых, в отличие от Кремля, считают доблестью показательное нарушение всех мыслимых норм морали и закона.

Как ясно из реплики мистера Помпео, «грехи», в которых обвиняют Россию, не имеют никакого значения для американцев. Значение имеет другое — Россия достаточно сильна, чтобы нанести Соединённым Штатам неприемлемый ущерб, и потому страх американских политиков неизбежно морфирует в ненависть. «Вина» России в том, что у нас действительно есть те самые «сотни и сотни ядерных боеголовок», которые могут в случае необходимости обрушиться на американские города.

Идея подружиться с США столь же нелепа, как нелепа идея сторожевой собаки подружиться с лисой. У собаки и лисы конфликт интересов: лисе нужно воровать куриц, тогда как собака должна их защищать.

В нашей истории были моменты, когда Россия и Америка поддерживали тёплые отношения. Это происходило в те времена, когда нам нечего было делить, то есть когда или США ещё не были столь мощны, или когда Россия была слаба, или когда у нас с американцами был общий враг.

Справедливости ради замечу, что наши отношения с США не были односторонними — к примеру, во время Гражданской войны американцы проявили благородство, отказавшись покупать Камчатку у излишне расчётливого Владимира Ильича. Чуть позже американцы спасли сотни тысяч советских граждан, поставляя голодающим еду до тех пор, пока Ленин не начал активно перепродавать её за рубеж.

Американцы помогали СССР проводить индустриализацию, поставляя и оборудование, и инженеров, и те кредиты, на которые Сталин покупал новые заводы. Рекомендую, кстати, прочесть переписку Сталина с Рузвельтом и Трумэном — она есть на русском языке, и она даёт хорошее представление как о реальных масштабах помощи, которую оказали нам Соединённые Штаты, так и о том, как высоко ценил вклад американцев наш верховный главнокомандующий.

Наконец, многие из нас помнят гуманитарную помощь, которую американцы присылали нам в лихие девяностые годы. Угроза серьёзного голода тогда уже навряд ли нависала над Россией, однако жили мы настолько бедно, что сухое молоко и прочие посылки из США пришлись нам очень кстати.

Как видите, американцы — тоже люди. В отличие от некоторых других наших исторических врагов, американцы умеют проявлять искреннюю доброту, охотно протягивают руку помощи поверженному противнику. Проблема в том, что сейчас-то Россия не повержена, и потому Соединённые Штаты последовательно пытаются нас нокаутировать, чтобы забрать у нас наше ядерное оружие и расчленить нас на мелкие, воюющие друг с другом кусочки. Если мы подчинимся США, если мы откажемся от ядерного оружия и начнём гражданскую войну, американцы снова станут нашими хорошими друзьями, а нашим политикам будут даже иногда разрешать делать селфи в одной комнате с госсекретарём США.

Чтобы понять логику американцев, представьте, что вы живёте в одной квартире с ядовитым пауком. Пауку, в общем, на вас наплевать: он ловит мух и прочих насекомых, может быть, мелких птиц. Но вы наверняка приложите значительные усилия, чтобы выгнать паука из своей квартиры, чтобы он вас случайно или в порядке самообороны не укусил. Мы для США — именно такой паук, который свил гнездо на планете, которую они считают своей. Прежде, чем американцы захотят с нами дружить, они или убедятся мы надёжно мертвы, или позовут ветеринара, чтобы он вырвал нам ядовитые железы.

Напомню, русские — это евреи XXI века. Если за попытку говорить разные жуткие вещи в адрес выходцев из Африки вас в США жестоко накажут, то про русских можно говорить в тех же выражениях, которые Гоголь нашёл для Янкеля, а Шекспир для Шейлока. Если я приеду в США и сравню Россию с ядовитым пауком, американцы даже не заподозрят, что тут что-то не так: напротив, мне понимающе кивнут, поддержав моё «верное» сравнение.

Впрочем, спасибо Трампу с Байденом и прочим причастным, сейчас мы можем смотреть на перспективы русско-американской дружбы со значительно большим оптимизмом, нежели ещё каких-то 10 лет назад. Да, американские политики живут по принципу «должен остаться только один», это правда. Тем не менее наше напряжённое противостояние закончится не только в том случае, если на части распадётся Россия, но и в том случае, если на части распадутся сами США.

Многие американцы будут после этого обвинять нас в развале своей страны, — примерно так, как мы иногда обвиняем США в развале СССР, — однако у страдающих осколков Америки надолго исчезнут причины враждовать с Россией. Мы же, я уверен, вернём наш долг, оказав нашим заокеанским друзьям и партнёрам всю необходимую гуманитарную помощь.