В Киеве ожидается густой туман, объявлен первый уровень опасности
20.12.2020, 11:04,
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В Киеве 20 декабря ожидается густой туман и ограниченная видимость на улицах, сообщили в Киевской городской госадминистрации (КГГА).
Объявлен первый (желтый) уровень опасности. По информации Укргидрометцентра, это значит, что условия потенциально опасны для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Синоптики рекомендуют быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погодных условий.
В КГГА советуют водителям снизить среднюю скорость движения, включить противотуманные фары с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, избегать резких маневров на дороге, а при остановке включить аварийную световую сигнализацию.
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